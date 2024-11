Chervatin presidente e amministratore delegato di Skf Industrie

Sandro Chervatin è il nuovo presidente e amministratore delegato di Skf Industrie.

Sostituisce Aldo Cedrone che il primo dicembre lascerà l'azienda per pensionamento. In Skf dal 1985, ha ricoperto diversi incarichi strategici nel gruppo in Italia e all'estero. È stato responsabile di tutte le unità in Skf per la produzione di cuscinetti per il settore Automotive e responsabile di tutte le unità di produzione in Europa, Asia e Americhe dei cuscinetti radiali rigidi a sfere per applicazioni industriali e automotive. Negli ultimi anni è stato anche acting president per la Business Area Emea.

Chervatin sarà anche presidente di Skf Seals Italy, Metal Stamping e Tenute.

Ingegnere, in Skf dal 1999, nel corso della sua carriera nel Gruppo Skf ha svolto incarichi di respiro internazionale in ambito Engineering e Marketing. Ogg icontinua a ricoprire il ruolo di sales director South Europe, Turkey and Middle East ed è parte del Management Team responsabile della Business Area Emea.



