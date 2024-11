Casale, a Cecilia Di Liero il premio ambientalista dell'anno

E' stato assegnato, oggi a Casale Monferrato (Alessandria), a Cecilia Di Lieto, storica voce di Radio Popolare, il Premio 'Luisa Minazzi - Ambientalista dell'Anno' (XV edizione). Il riconoscimento è promosso da Legambiente e dalla rivista 'La Nuova Ecologia', con il Comitato organizzatore che unisce numerose realtà casalesi.

La Di Lieto dal 2014 va in onda con il programma 'Considera l'armadillo', raccontando il complesso rapporto tra l'uomo e gli altri animali, interrogandosi sui mille intrecci di una coabitazione sul pianeta attraverso letteratura, musica, scienza, costume, linguaggio, arte e storia.

"Sono onorata di ricevere il Minazzi - sottolinea - perché valorizza l'importanza della comunicazione delle tematiche ambientali. Ma soprattutto perché mi ha messo accanto a persone impegnate ancora più concretamente di me nella difesa dell'ambiente, della legalità, della ricerca, della solidarietà.

Lo condivido con loro e lo custodisco con orgoglio, considerandolo un impegno per continuare a lavorare per un'informazione corretta e coinvolgente, guardando soprattutto a bambini e giovani".

Il Premio è intitolato a Luisa Minazzi, morta nel 2010 di mesotelioma a soli 57 anni, dopo una vita spesa in trincea a difesa dell'ambiente come direttrice didattica, attivista e amministratrice comunale. Quest'anno con la XV edizione è stata ricordata anche Romana Blasotti Pavesi, storico volto e voce contro l'amianto killer, morta a settembre a 95 anni e per 30 presidente AFeVA (Associazione Familiari e Vittime Amianto).

"Il percorso di Casale, segnato dalla lotta contro l'amianto e dalla valorizzazione del territorio - sottolinea il sindaco Emanuele Capra - ci insegna che la giustizia ambientale e sociale non è un traguardo, ma una strada da percorrere insieme".



