Torino Film Industry, più di 40 eventi e 1.500 accreditati

Con più di 1.500 accreditati e oltre 40 eventi - tra pitch sessions, panel, workshop, keynote e proiezioni - proposti nei 7 giorni di programmazione, Tfi Torino Film Industry chiude la settima edizione con numeri in costante crescita, consolidando la propria identità di officina per la coproduzione indipendente e il suo posizionamento tra gli appuntamenti b-to-b dell'audiovisivo nazionale e internazionale.

Ad affiancare le attività dei fondatori dell'iniziativa - Film Commission Torino Piemonte, che coordina il market sin dalla nascita, TorinoFilmLab e Centro Nazionale del Cortometraggio che da quest'anno ha proposto ShorTO Film Market - si è rafforzata la collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema attraverso Lovers Film Festival e, a partire da quest'anno, con la presenza del Festival CinemAmbiente. Importante conferma anche quella di Fondazione Piemonte dal Vivo con onLive Campus, partnership avviata con successo lo scorso anno.

Sono state 43 le società di produzione piemontesi che hanno preso parte ai Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte, presentando a 24 selezionati decision makers 84 progetti in sviluppo e 38 in fase avanzata nel corso di 123 one-to-one meetings.

Torino Film Industry è promosso da Regione Piemonte e Città di Torino ed è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Camera di Commercio di Torino.



