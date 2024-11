Ripristinata nell'Alessandrino provinciale 229 'di Roncogennaro'

E' stato inaugurato il ripristino della Sp 229 'di Roncogennaro', nel comune di Bistagno (Alessandria). Sono stati consolidati vari tratti in frana che, a causa di eventi meteorologici di novembre 2019, avevano costretto a un transito a senso unico alternato.

In particolare, sono stati realizzati sostegni in cemento armato con micropali ed elevazioni con finiture in terre armate.

Posata una nuova barriera di protezione lungo il margine di valle e realizzata una rinnovata pavimentazione bituminosa.

Il progetto, per complessivi 1.550.000 euro, è stato finanziato con fondi Pnrr per 1 milione e 200mila, integrati con altri da Regione Piemonte.

I lavori sono iniziati il 7 marzo 2024 e ultimati il 25 novembre, in anticipo rispetto alle previsioni.

"Questo intervento ha interessato tre presidenti della Provincia - spiega l'attuale Luigi Benzi - perché l'evento calamitoso è avvenuto nel 2019 con Gianfranco Baldi, che ha gestito l'emergenza e iniziato il reperimento delle risorse.

Enrico Bussalino, poi, ha completato la progettazione e iniziato i lavori". "C'è stata grande collaborazione tra le parti - rimarca il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra - ognuno facendo il proprio con il massimo impegno. E i risultati si vedono".





