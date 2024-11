Pugilato: il 13 dicembre l'Europeo dei piuma a Carbonia

Francesco Grandelli ci riprova. Il 30enne pugile torinese di Nichelino combatterà per il titolo europeo dei pesi piuma il prossimo 13 dicembre quando, sul ring sardo del Palasport di Carbonia, sfiderà il campione in carica, lo spagnolo Cristobal Lorente (diretta tv su Dazn). Quest'ultimo in carriera ha perso una sola volta in 20 incontri da professionista e arriverà in Sardegna deciso a conservare il titolo.

Quanto a Grandelli, ha un passato anche da calciatore, visto che giocava centrocampista in Eccellenza con il Chisola: "picchiavo anche in campo - racconta -, ma anche con i piedi non ero male". Nella palestra che frequenta, oltre a da allenarsi, segue alcuni ragazzi "che ho tolto dalla strada. C'era uno che aveva subito un Tso, qualcun altro era obeso, altri fumavano o si drogavano: ora si sono ripresi le loro vite".

Intanto la Opi Since 82, che organizzerà la serata con il patrocinio della Fpi, ha reso noto il cartellone degli incontri che faranno parte del sottoclou della riunione del 13 dicembre.

Confermata la presenza di Fabio 'Stone Crusher' Turchi, al suo rientro sul ring dopo un anno di inattività, opposto al polacco Viktar Chvarkou. In programma anche il peso piuma Patrick Cappai, che affronterà il tanzaniano Tasha Mjuaji, rivale 'scorbutico'. Completeranno il programma la sfida tutta sarda nella categoria dei superwelter tra Sebastiano Argilagos e Stefano Lai, e gli incontri di altri due pugili locali, il super gallo Fabio Crobeddu e il peso gallo Lorenzo Fais



