Natale: Giaveno per il 7/o anno accende il Festival delle Luci

Giaveno è pronta a illuminarsi per le feste natalizie con la 7/a edizione del Festival delle luci.

L'accensione ufficiale si terrà alle ore 17,30 di domenica 8 dicembre, le luci resteranno accese fino al 6 gennaio.

Novità di quest'anno due nuovi punti fotografici che arricchiscono il Festival delle luci e le luminarie (accese già dal 1° dicembre): la stella davanti alla chiesa di San Lorenzo e un grande pacco regalo in piazza Sant'Antero.

Nel calendario delle iniziative per Natale quattro mercatini in altrettante domeniche: l'8, 15 e 22 per i regali di Natale, il 29 con la 'Soffitta delle occasioni'); musica con il coro Gospel Anno Domini, le cornamuse de Lous Meitres Sonaires, il rock dei Traneskin, il laboratorio di canto A.GE., il Coro Valsangone, Giovani in Vivavoce e la banda Musicale Leone XIII.

Ci saranno anche la danza con un flash mob di ArteInMovimento e lo spettacolo di fuoco, domenica 22. Lunedì 6 gennaio chiusura con la 'Befana del pompiere', la discesa della Befana che distribuisce caramelle dalla Torre dell'Orologio.



