Gli agenti assicurativi di Generali a Torino per l'assemblea

"Abbiamo completato nella primavera scorsa l'acquisto di un milione di azioni Generali con un esborso pari a 25 milioni da parte della nostra cassa di previdenza, che raccoglie tra gli associati circa 150 milioni di euro. Intendiamo proseguire su questo impegno, con ulteriori investimenti, anche per dimostrare che ci sentiamo parte della Compagnia e vogliamo contribuire al futuro della casa madre". Lo ha detto Davide Nicolao, presidente dal 2013 di Anagina, l'associazione degli agenti imprenditori assicurativi delle Generali, riuniti a Torino al Lingotto per l'assemblea nazionale.

"Quello in Generali è un investimento strategico che sta dando ottime soddisfazioni anche dal punto di vista dei dividendi" ha aggiunto Nicolao che ha sottolineato l'obiettivo "di inserire mille nuovi consulenti assicurativi all'interno delle nostre 225 agenzie".

Anagina, dal 1944 la principale associazione nazionale di agenti assicurativi, rappresenta oltre diecimila persone tra agenti e collaboratori, fattura premi per 4,2 miliardi l'anno, gestisce circa 30 miliardi e più del 40% del portafoglio di Generali Italia. A Torino l'associazione, che compie 80 anni, ha riunito, oltre agli agenti, anche un "parterre de roi" che annovera, tra gli altri; Giancarlo Fancel, country manager e ceo di Generali Italia; Corrado Passera, fondatore di Illimity, ex ministro dello sviluppo economico e ad di Poste Italiane; Marco Bizzarri, già presidente e ad di Gucci; con Massimo Giletti e Monica Maggioni a condurre le interviste.



