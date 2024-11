Ernesto Morales espone le sue opere in Lettonia al museo Rothko

L'artista argentino Ernesto Morales, che vive e lavora a Torino da vent'anni, inaugurerà il 29 novembre la mostra personale Il beginning and the light presso il Rothko Museum di Daugavpils in Lettonia, paese natale di Mark Rothko, con oltre trenta opere inedite incentrate sui temi della luce e dello spazio, e sulla metafora della trasformazione, indagati attraverso la pittura.

Invitato dal Rothko Museum a presentare gli esiti della sua nuova ricerca, Ernesto Morales rielabora i temi della luce e dello spazio, già precedentemente affrontati attraverso il confronto con una selezione di opere di Lucio Fontana, protagonista del movimento Spazialista, in occasione della mostra "Come fosse Luce - Ernesto Morales in dialogo con Lucio Fontana" presso la Fondazione piemontese La Crescentina



