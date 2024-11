Edison Next avvia una comunità energetica nel torinese

Edison Next, società del gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, avvia un'estesa comunità energetica rinnovabile, che fa leva sull'energia prodotta dal fotovoltaico installato presso il proprio impianto di teleriscaldamento nel comune di Alpignano.

La comunità energetica del torinese è composta da 14 soci fondatori - 13 privati cittadini e un'impresa - serviti da 10 cabine primarie della zona di Torino. In futuro potrà ampliarsi accogliendo nuovi membri, sia pubblici, sia privati.

L'iniziativa dà avvio a un percorso di valorizzazione del territorio del torinese e si pone come modello virtuoso di collaborazione tra i diversi soggetti presenti sul territorio con l'obiettivo di condividere l'energia rinnovabile prodotta localmente. La comunità del torinese, costituita a fine ottobre 2024, può contare sull'energia rinnovabile prodotta dall'impianto fotovoltaico di potenza pari a 103 kWp, di recente installato presso la centrale del teleriscaldamento di Alpignano.

"Siamo orgogliosi di dare il via a un percorso di transizione energetica del territorio del torinese che vede i nostri impianti diventare attori fondamentali per la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio, mettendo a disposizione le competenze maturate in diversi ambiti", afferma Roberto Ronca di Edison Next. "Edison Next - prosegue - è in prima linea nella valorizzazione dei territori e delle risorse locali. In particolare, questa iniziativa rappresenta solo il primo passo di un più ampio percorso che stiamo portando avanti in Piemonte e che potrà abbracciare altre aree della Regione".





