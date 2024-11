Da Cuneo a Roma a piedi contro la violenza di genere

Dopo 900 chilometri e quasi due mesi di viaggio a piedi, Eva Garelli, operatrice antiviolenza della cooperativa Fiordaliso, e Pietro Vertamy, photo editor ed esperto camminatore, partiti lo scorso 3 ottobre da Cuneo, sono arrivati a Roma per coronare il Cammino della Nona Casa.

L'iniziativa è stata promossa per sostenere l'apertura di una nuova casa protetta a Cuneo e sensibilizzare sulla lotta alla violenza del genere. A organizzarla la cooperativa sociale Fiordaliso onlus, insieme al "Laboratorio errante di indagine visuale - Around the Walk".

Il viaggio si è concluso con una conferenza stampa a Montecitorio e la simbolica consegna delle nona casa alla deputata Pd Chiara Gribaudo, alla presenza anche dell'onorevole Laura Boldrini, coordinatrice dell'Intergruppo della Camera per le Donne, i Diritti e le Pari opportunità ed ex presidente della Camera dei Deputati. Insieme a loro Giulia Giordano, presidente della cooperativa Fiordaliso, con operatori e operatrici della realtà cuneese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA