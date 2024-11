Alessandria,sarà restaurato il murale 'Il sacrificio del reduce'

Il dipinto murale de 'Il sacrificio del reduce' di Alberto Caffassi (Alessandria, 1894-1973) - posto sulla parete curva della Sala delle Adunanze nella Casa del Mutilato - sarà oggetto di un importante restauro, grazie alla partecipazione al censimento 'I Luoghi del Cuore' 2022. Lo fa sapere Confindustria, che di recente ha acquisito l'intero edificio.

Dopo la messa in sicurezza dell'immobile, ci sono ora le condizioni per il recupero. Grazie al rifacimento complessivo del tetto - che ha subito una serie di rinvii per le avverse condizioni meteorologiche di primavera ed estate - si potrà intervenire per il recupero del dipinto, sfruttando anche i mesi invernali.

Il restauro è stato autorizzato preventivamente dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, che vigilerà sul corretto svolgimento dei lavori, ed è cofinanziato da Confindustria. Il dipinto celebra la vittoria del 4 Novembre 1918 dell'Italia, ma anche il dolore generato dal grande numero di feriti e mutilati al ritorno dalla Guerra.

Terminato il recupero, la sala farà parte del sistema di accoglienza di Confindustria, della Fondazione VIVA e di altri enti accreditati.



