Welfare sociale:PolicyLab per aumentare competenze dei volontari

Il Polo del '900, a Torino, ospita il 28 e 29 novembre, il PolicyLab, una due giorni di formazione dedicata agli under 35 che desiderano "rafforzare le proprie competenze nel terzo settore, fare rete e lanciare campagne di impatto sociale. Con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, è un evento dedicato al "lobbying civico e trasparente".

Il punto di partenza è che i 5 milioni di volontari che cercano di colmare le lacune del welfare sociale, occupandosi di temi cruciali per tutti, dal contrasto alle povertà al cambiamento climatico, dalle marginalità sociali all'integrità pubblica, "faticano a far sentire la loro voce nelle sedi istituzionali. Per l'assenza di interlocutori disponibili, ma anche perché privi di competenze adeguate".

Da qui l'idea di 20e30 APS di far nascere a Torino il primo PolicyLab, in collaborazione con The Good Lobby ("organizzazione non profit impegnata a democratizzare l'accesso al potere"), co - finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e con il supporto tecnico dell'Università degli Studi di Torino e dell'Università degli Studi di Genova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA