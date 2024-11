'Una Mole di Panettoni' fa 13, in gara 30 maestri lievitisti

Venerdì 29 novembre all'Hotel Principi di Piemonte sarà inaugurata la 13/a edizione di 'Una Mole di Panettoni' e saranno proclamati i 9 vincitori tra i 30 maestri lievitisti in concorso nelle categorie del Miglior panettone tradizionale scuola milanese (alto senza glassa); il Miglior panettone tradizionale scuola piemontese (basso con glassa) e il Miglior panettone creativo.

La Giuria assegnerà ai panettoni che arriveranno da tutta Italia in forma anonima un punteggio da 1 a 10, in base a vari criteri, tra cui: peso di un 1 chilo (tolleranza di 100 grammi in eccesso e 50 grammi in difetto, compreso il pirottino); aspetto generale, forma, aroma, cromia, alveolatura, palatibilità, acidità, retrogusto, cottura, glassa (per quanto riguarda il panettone di scuola piemontese) e farcitura (per il panettone creativo).

'Una Mole di Panettoni sarà aperta dalle 16 alle ore 20 di venerdì 29, dalle 10 alle 20 di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Anche per questa edizione sarà Charity Partner dell'evento, 1 Caffè Onlus, fondata da Luca Argentero e Beniamino Savio, che sarà presente alla kermesse con un servizio di "Bar solidale".

Si conferma Main sponsor il Consorzio Tutela Brachetto d'Acqui docg; novità di quest'anno la partecipazione di studenti dell'istituto alberghiero torinese Colombatto.

La rassegna è organizzata con il contributo di Ascom, della Camera di Commercio di Torino e di Turismo Torino e provincia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA