Soci stranieri per Arenaways, entra la spagnola Renfe

A circa due mesi dall'avvio dell'operatività sulla linea ex sospesa piemontese Cuneo-Saluzzo-Savigliano, Arenaways amplia la compagine sociale con l'ingresso di due attori, pubblici e privati, che operano sul mercato europeo: Renfe Proyectos Internacionales e Serena Industrial Partners, con una quota di minoranza pari al 33% ciascuno.

Renfe Proyectos Internacionales è una società controllata al 100% da Renfe, operatore ferroviario leader in Spagna, dedicata alla gestione delle attività internazionali del gruppo e all'implementazione di nuovi progetti in tutto il mondo. Renfe è specializzato nella gestione dei servizi di mobilità urbana ed è l'operatore della più grande rete ferroviaria ad alta velocità d'Europa, con l'obiettivo di espandere le proprie attività all'estero.

Serena Industrial Partners è una società di gestione di fondi di investimento indipendente, specializzata nello sviluppo di infrastrutture strategiche nel mid-market con una particolare focalizzazione nel settore trasporti e un variegato portfolio di investimenti allocati principalmente in Europa. Serena si è da poco aggiudicata la prima fase della rete ferroviaria ad alta velocità del collegamento Porto-Lisbona.

L'allargamento della compagine societaria a capitale straniero - spiega Arenaways - lascia invariata la denominazione sociale dell'azienda e intatta la sua identità italiana, con il mantenimento della sede a Torino, in corso Quintino Sella. Il nuovo consiglio di amministrazione vede la conferma di Matteo Arena come direttore generale e la nomina di Inmaculada Gutiérrez Carrizo presidente. Il padre di Matteo Arena, Giuseppe Arena, è presidente onorario, "a riconoscimento del contributo fondamentale dato alla nascita ed all'affermazione del marchio Arenaways da lui creato".



