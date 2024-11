Lancia compie 118 anni e festeggia con i dipendenti

Il brand Lancia compie 118 anni.

Per l'occasione ha realizzato un video celebrativo che mette in risalto quel fil rouge che lega alcuni modelli del passato con la Nuova Ypsilon, e ha organizzato una serie di iniziative che coinvolgeranno i dipendenti Lancia nei siti produttivi in Italia, Francia e Spagna.

In particolare, le celebrazioni si terranno presso la sede Lancia a Torino, in via Plava, dove i dipendenti potranno sia festeggiare questa ricorrenza insieme al top management, sia conoscere da vicino la Nuova Ypsilon esposta all'ingresso dell'headquarter, presenti i colleghi che hanno lavorato al progetto. Lo stesso coinvolgimento della famiglia Lancia si vedrà presso gli stabilimenti di Lancia a Zaragoza (Spagna) e Poissy (Francia). Coinvolti anche gli showroom Casa Lancia, che oggi in Italia sono 160 mentre, entro il 2025, raggiungeranno la quota totale di 70 distribuiti nelle principali città di Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania.

"Sono orgoglioso di celebrare questo anniversario che segna un altro tassello della nostra storia leggendaria, fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi. In questi 118 anni di storia, Lancia ha creato vetture belle, innovative e spiccatamente italiane che, nonostante il trascorrere del tempo, continuano a essere nel cuore della gente" commenta Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA