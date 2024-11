Incendio e feriti nel traforo del Frejus, ma è un'esercitazione

Si è svolta l'annuale esercitazione con la Francia, sotto la direzione della prefettura di Torino, con l'obiettivo di testare l'efficacia del Piano di Soccorso Binazionale del traforo autostradale del Fréjus.

Lo scenario, condiviso con la prefettura della Savoia, ha simulato l'intervento a seguito di un incendio di un mezzo pesante e il conseguente fermo, in vari punti del traforo, di alcune vetture e veicoli pesanti.

Nel corso dell'esercitazione le persone coinvolte, cosi come previsto nello scenario, in parte si sono recate autonomamente nei rami, mentre altre sono rimaste all'interno dei veicoli o nelle vicinanze, mentre alcuni hanno creato un incidente con feriti.

L'esercitazione ha consentito di testare l'utilizzo della seconda canna per la fase di intervento da parte delle squadre di soccorso del Gestore Binazionale dell'Infrastruttura Geie-Gef, dei vigili del fuoco, del soccorso sanitario 118 e la successiva evacuazione delle persone stazionanti nei rami.

L'operazione ha permesso di verificare l'efficacia delle procedure di auto-evacuazione ed evacuazione degli utenti attraverso i rami (by-pass), l'assistenza sanitaria attraverso il Posto Medico Avanzato, gli apparati di comunicazione e il coordinamento dei servizi di soccorso italiani e francesi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA