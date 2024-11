Fondazione Sandretto, nuovi ingressi nell'advisory board

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha eletto due nuovi membri nel proprio Advisory Board: Luisa Palermo (Deloitte) e Roberta Casali (Asian Development Bank). Il board è composto di dodici personalità che rappresentano realtà italiane e internazionali, non necessariamente attive nel solo mondo della cultura e dell'arte.

Nella governance della Fondazione l'Advisory Board si occupa di proporre nuove concetti, sinergie e collaborazioni con altri enti, italiani o internazionali, con l'obiettivo di creare ponti e dialoghi nuovi, favorendo così l'arte contemporanea e la sua diffusione nella comunità con un focus specifico dedicato ai giovani. Su invito della fondatrice Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, nel tempo hanno aderito al comitato personalità di spicco provenienti dalle realtà più varie. Tra loro, nel ruolo di presidente Marcello Presicci (FEduF), Stefano Lucchini (Intesa Sanpaolo), Bianca Maria Farina (Ania), Maximo Ibarra (Engineering), Francesca di Carrobio (Hermès), Massimiliano Montefusco (Radio Dimensione Suono), Leonardo Ceglia Manfredi (Manfredi Hotels), Massimo Lapucci (Egea Holding), Brad Staples (Apco).

"La forza relazionale e l'apporto di idee, oltre alle profonde competenze verticali finanziarie della dottoressa Palermo e della dottoressa Casali saranno centrali nel processo di rafforzamento dell'azione della Fondazione" sottolinea Presicci. "Ringrazio i membri dell'Advisory Board per il loro grande contributo di riflessioni e progettualità, utile alla diffusione della conoscenza dell'arte e alla formazione di un pubblico ampio, coinvolto e partecipe" afferma Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione, che da ventinove anni si occupa di sostenere i giovani talenti, fungendo spesso da committente per la produzione di nuove opere, ed è stata tra le prime istituzioni private a dedicarsi all'arte contemporanea.



