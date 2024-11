Folla all'inaugurazione della libreria in Barriera di Milano

Tantissima gente ha partecipato all'inaugurazione della libreria Arlette che punta a diventare luogo di incontro e centro di aggregazione nel quartiere Barriera di Milano. Un vero bagno di folla che ha impedito a tante persone di entrare all'interno del locale in via Mercadante 76, dove a fare gli onori c'era Aurora Pinto, la giovane titolare della libreria cresciuta nel quartiere. Con lei il padre Rocco, tra i librai torinesi più attivi, proprietario della libreria Ponte sulla Dora e tra gli ideatori di Portici di Carta e Torino che legge.

Tre ore di festa, con cibo e bevande, che hanno coinvolto anche i bambini, uno dei target a cui guarda la libreria. Tra le persone presenti le scrittrici Margherita Oggero e Francesca Giannone.

La libreria prende il nome dalla registra francese Agnès Varda e ha come logo una donna con una macchina da presa. Grande spazio al cinema e ai più giovani con albi illustrati per bambine e bambini, libri per ragazze e ragazzi, graphic novel.

Saranno organizzati gruppi di lettura, incontri e firmacopie con autori e autrici.



