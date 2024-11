Finiti i lavori, statale del Turchino è pienamente percorribile

Anas (Gruppo Fs Italiane) ha completato la messa in sicurezza del versante della strada statale 456 'del Turchino' a Gnocchetto di Ovada, in provincia di Alessandria, dove era caduta una frana con con alcune pietre finite sulla carreggiata. I lavori sono stati avviati a settembre; l'intervento, per un investimento complessivo di circa 500mila euro, ha riguardato un'area del versante molto più ampia della nicchia da cui si è verificato il distacco iniziale dei massi, per una lunghezza lungo la statale di circa 60 metri.

Per mettere in sicurezza il versante sono stati installati reti in aderenza e un sistema di barriere paramassi che si estende per circa 40 metri. Gli interventi sono stati preceduti dalla pulizia della parete e dal disgaggio di tutto il materiale instabile.

Con il completamento di tutte le lavorazioni - comunica Anas - è stato rimosso il senso unico alternato in vigore lungo la statale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA