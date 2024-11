Diageo: Gatto, 'doccia fredda ma nessun destino è già scritto'

C'era anche il sindaco di Alba Alberto Gatto al presidio dei lavoratori della Diageo di Santa Vittoria d'Alba in sciopero dopo l'annuncio da parte dell'azienda della volontà di chiudere lo stabilimento entro giugno 2026.

"Uniti, come Istituzioni e come territorio, stiamo a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Diageo. - dice il sindaco Gatto - È stata una doccia fredda, è una situazione complessa, che approfondiremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma è bene dire che nessun destino è già scritto. Soprattutto quando si lavora di squadra ed è quello che faremo ad ogni livello tra amministratori, Istituzioni, sindacati e associazioni di categoria".

In gioco - conclude il sindaco di Alba - non c'è solo il destino di uno stabilimento, ma il futuro di più di 350 persone, 350 famiglie e di tutta un'area che rappresenta una forte storia di vocazione industriale attorno all'ex Cinzano".



