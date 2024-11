Consiglio regionale approva variazione di Bilancio da 80 milioni

La variazione di Bilancio è stata approvata in consiglio regionale, con 28 voti favorevoli e 18 contrari. Si tratta di una variazione che di circa 80 milioni, di cui 50 milioni per la sanità e gli altri 30 milioni per sostenere a integrazione di quanto già stanziato con il bilancio di previsione 2025/2026, interventi per la promozione e il potenziamento dell'offerta turistica piemontese, per il settore culturale, per il diritto allo studio e per la promozione della pratica sportiva. Ci sono poi altre compensazioni di natura tecnica.

"La mia responsabilità è mantenere i conti in ordine e garantire alla giunta e ai consiglieri il loro legittimo spazio politico. Con questa variazione procediamo in tale direzione - ha detto l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano - Dobbiamo pensare che i prossimi anni saranno complicati perché l'Europa richiama al rigore e così lo Stato e la Regione si devono adeguare. I conti pubblici vanno gestiti con serietà e attenzione".

Sono stati presentati oltre 200 emendamenti da parte delle opposizioni, alcuni ritirati e altri non illustrati, e quattro da parte della Lega, respinti dall'Aula per il parere negativo della Giunta.



