Christillin, 'ho ottimi rapporti con Giuli e con Crosetto'

"Sono in ottimi rapporti sia con Giuli sia con Crosetto, sono amica di entrambi". Lo dice all'ANSA Evelina Christillin in merito alle indiscrezioni di stampa sulla presunta polemica tra i ministri di Cultura e Difesa sulla sua conferma alla presidenza del Museo Egizio. I due ministri hanno smentito in serata, in una nota congiunta, "ogni ricostruzione giornalistica circa una presunta lite". "Se si tratta di dinamiche interne di partito io non c'entro nulla, spero che sia solo un malinteso", spiega Christillin. "Con Crosetto siamo amici da quando eravamo ragazzi. Oggi ci siamo sentiti con dei messaggi, tra noi è tutto tranquillo".



