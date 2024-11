Champions: Juve in emergenza, è pari in casa dell'Aston Villa

La Juve di Thiago Motta in emergenza, a corto di attaccanti, torna da Birmingham con un pari comunque prezioso. Finisce 0-0 la sfida al Villa Park con l'Aston Villa di Emery: pochi pericoli veri e molta tattica nel match della quinta giornata di Champions League. Primo tempo con le due squadre che per mezzora non si sbilanciano: ma nel finale si accende la sfida con gli inglesi che sprecano l'occasione con Watkins che calcia da distanza ravvicinata. Di Gregorio non si lascia sorprendere. La Juve reagisce con Weah e Conceiçao. Nel recupero però ancora Aston Villa pericoloso: stavolta è Digne su punizione che prende la traversa. Pochi spunti anche nella ripresa, al 20' però la squadra di Motta sfiora il vantaggio con Conceiçao che colpisce di testa sul secondo palo, ma Martinez salva. Brivido in pieno recupero, con un gol annullato all'Aston Villa dopo uno scontro in area tra Diego Carlos e Di Gregorio, palla a Rogers che mette dentro ma l'arbitro non convalida. La Juvw sale a otto punti.



