A Biella ladri di rame denunciati dai carabinieri

Centinaia di metri di cavi di rame rubati da un magazzino, oltre ad altra attrezzatura. I carabinieri di Coggiola (Biella) hanno denunciato due uomini residenti nel Cossatese per furto aggravato e ricettazione di materiali ferrosi, prevalentemente rame.

Le indagini erano partite a seguito delle denunce presentate dal proprietario di un magazzino a Pray, che aveva subito due furti ad agosto e settembre.

I militari dell'Arma hanno quindi svolto delle approfondite indagini, avvalendosi anche delle telecamere installate nei pressi del magazzino e nei paesi limitrofi. Sono stati così individuati come presunti autori del reato due trentenni.

Durante la perquisizione sono stati recuperati oltre tre quintali di cavi di rame e altri metalli che si ritiene fossero, almeno in parte, provento dei due furti presso il magazzino di Pray.

Inoltre, l'accertamento nei centri di smaltimento ha consentito di verificare che i due soggetti, tra agosto e settembre di quest'anno, avevano venduto altri 1.200 chili di materiali ferrosi, transazioni sulle quali sono in corso approfondimenti per accertare la provenienza.



