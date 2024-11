Salone del Libro, parte il nuovo progetto Prendersi cura

Parte il nuovo progetto Prendersi cura, ideato dal Salone del Libro di Torino e reso possibile dalla collaborazione con il main partner Esselunga, che dal 2021 sostiene la manifestazione. Prendersi cura si sviluppa attraverso incontri con scrittrici e scrittori e personalità del mondo culturale e della contemporaneità, apprezzati dal grande pubblico di giovani e adulti. Si parte a Torino giovedì 28 novembre alle 18.30 presso l'Esselunga di corso Bramante 21. La scrittrice Chiara Gamberale racconterà il suo ultimo libro Dimmi di te, pubblicato da Einaudi. "Diamo spazio all'ascolto" sarà il claim che accompagnerà gli incontri. Ogni anno il tema della cura sarà declinato sotto la luce di un aspetto, una tematica, un focus, aggiornati al contesto e ai cambiamenti sociali, con appuntamenti tra l'autunno e la primavera nei negozi Esselunga di Torino e Milano, e uno al Salone Internazionale del Libro di Torino. Un progetto che si apre al territorio, per portare momenti di riflessione e condivisione tra la comunità, in punti non prettamente sede di eventi culturali, ma spazi di aggregazione, come lo sono i supermercati Esselunga, frequentati da cittadine e cittadini: per loro sono state pensate le accoglienti aree dei Bar Atlantic, dove si svolgono gli incontri.



