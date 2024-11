Milano-Cortina, la fiamma olimpica a Torino l'11 gennaio 2026

Farà tappa anche a Torino, l'11 gennaio 2026, la Fiamma olimpica e paralimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Lo ha annunciato, oggi, il Comitato organizzatore delle prossime Olimpiadi invernali presentando degli itinerari del Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica.

In Piemonte la Fiamma toccherà anche Cuneo per poi tornare, dopo Aosta, anche a Novara.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l'accensione del braciere, In occasione dell'arrivo della fiamma, Torino ospiterà spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.



