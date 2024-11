Lingotto Musica, ritorna la leggenda Grigory Sokolov

Ritorna a Torino Grigory Sokolov, uno dei più grandi artisti viventi, ammirato in tutto il mondo per la sua introspezione visionaria, la sua ipnotica spontaneità e la sua totale devozione alla musica. È il protagonista del concerto che Lingotto Musica presenta venerdì 29 novembre, alle 20.30, all'Auditorium Giovanni Agnelli.

Dopo il debutto da tutto esaurito dello scorso novembre, il maestro di San Pietroburgo torna al Lingotto con un atteso recital che rappresenta un nuovo distillato vissuto e profondamente meditato della sua arte. Virtuoso assoluto la cui maestria è leggendaria almeno quanto la sua riservatezza, esegue un programma che affianca le Mazurche op. 30 e op. 50 di Chopin e il magico mondo silvestre delle Waldszenen di Schumann ad alcune perle della musica antica per tastiera di William Byrd, maggiore compositore inglese del periodo elisabettiano.

Grigory Sokolov ha raggiunto la fama mondiale nel 1966 quando, a soli sedici anni, è diventato il più giovane musicista di sempre a vincere il Concorso Čajkovskij di Mosca. Impegnato in grandi tournée negli Stati Uniti e in Giappone nel corso degli anni Settanta, ha stretto legami elettivi con le più grandi orchestre internazionali prima di dedicarsi unicamente ai recital solistici. Sono circa 70 i concerti che tiene a stagione, con singoli programmi proposti in tutta Europa.





