La Metro di Torino prolunga orari serali a dicembre e gennaio

La metropolitana di Torino estende l'orario del servizio nei mesi di dicembre e gennaio: sarà prolungato fino a mezzanotte dal martedì al giovedì, la domenica e i festivi, con chiusura all'1 il venerdì e sabato.

Una rimodulazione oraria - spiega Gtt -"per rispondere alle esigenze di cittadini e visitatori, tenendo conto dell'aumento di mobilità tipico del periodo". La possibilità di prolungare l'estensione oraria tutto gennaio è resa possibile grazie all'avanzamento delle attività di aggiornamento tecnologico in corso che, essendo in fase avanzata, consentono una nuova programmazione.

"La rimodulazione degli orari - precisa Gtt in una nota - è il risultato di una stretta collaborazione con la Città e si integra con il progresso dei lavori di migrazione degli impianti di terra del sistema di segnalamento Cbtc. L'installazione del nuovo sistema digitale, che migliora sicurezza, efficienza e sostenibilità è ormai quasi completata sull'intera linea, i lavori in questa fase non interferiscono sul servizio ed è quindi stato tecnicamente possibile estendere gli orari".

Le attività di migrazione del sistema riprenderanno nel mese di febbraio mentre a partire da dicembre inizieranno le prime prove notturne di circolazione dei treni con il nuovo sistema, "un ulteriore passo verso il completamento definitivo", conclude Gtt.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA