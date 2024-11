Debris alla Fondazione Merz con l'Orchestra Rai

Un'esperienza sonora immersiva con protagonisti il sassofono di Nicola Mogavero e la musica elettronica di kapi. E' Debris, l'iniziativa della Fondazione Merz e dell'Orchestra Filarmonica di Torino domenica 1 dicembre alle ore 18.30 presso la sede della Fondazione Merz a Torino.

Ingresso fino a esaurimento posti e compreso nel costo del biglietto di ingresso alla mostra in corso.

L'appuntamento è il secondo della rassegna Barca Solare 2.

Ascolti dal Mediterraneo, che si svolge al Conservatorio Giuseppe Verdi, negli spazi della Fondazione Merz e nello statuario del Museo Egizio a Torino. Comprende cinque appuntamenti focalizzati sulla musica contemporanea e travalica l'idea tradizionale di concerto per offrire altre formule di ascolto.

Débris (detriti) nasce dall'incontro di due artisti-musicisti molto diversi tra loro per provenienza artistica e per processi creativi. Questo esperimento si presenta come un progetto estemporaneo e insolito dove le sonorità frammentate digitali di kapi incontrano il lirismo analogico del sassofono di Nicola Mogavero.



