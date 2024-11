Champions: Motta, infortuni non sono casualità ma capita a tutti

"Di sicuro non è una casualità e non succede solo a noi, è successo a tutti di avere tanti infortuni: non serve creare un dibattito, pensiamo solo a dare di più al bene della squadra": il tecnico della Juventus, Thiago Motta, commenta così la gravissima situazione nell'infermeria bianconera, con addirittura otto giocatori fermi ai box per la sfida di Champions contro l'Aston Villa.

"Non ho portato nessuno giovane perché non serve venire e non giocare - aggiunge sulla scelta di convocare soltanto 14 pedine di movimento - e per venire in prima squadra bisogna meritarselo, non basta salire perché siamo in questa situazione". Sugli avversari, allenati da Emery, "Affrontiamo una grande squadra che ha qui ha battuto il Bayern Monaco - dice Thiagp Motta - e siamo focalizzati e concentrati su domani: scenderemo in campo con la solita umiltà e con rispetto per l'avversario, voglio continuità dopo la prestazione contro il Milan perché abbiamo fatto una buonissima gara".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA