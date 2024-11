Barry Callebaut, da advisor 151 nomi per futuro della fabbrica

Vertus, l'advisor incaricato da Barry Callebaut di analizzare le possibilità per una reindustrializzazione della fabbrica di Verbania Intra, che la multinazionale svizzero-belga del cioccolato ha intenzione di chiudere entro la metà del prossimo anno, ha stilato un elenco di 151 aziende attive nel settore alimentare e dolciario che potrebbero venire contattate per una proposta di acquisto del sito. È quanto emerso dall'incontro odierno, a Torino, sul futuro della fabbrica piemontese che dà lavoro a circa 150 persone, tra dipendenti e indotto.

L'elenco delle aziende individuate, tutte italiane, con fatturato non inferiore a 25 milioni di euro e non concorrenti di Barry Callebaut, verrà ora analizzato dalla multinazionale, che indicherà quali contattare. L'intenzione è di procedere entro fine anno per poi aggiornare il tavolo intorno al 20 gennaio.



