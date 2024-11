Una spesa contro il cancro, a dicembre la Coop sostiene Candiolo

Prosegue la collaborazione tra Nova Coop e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Ets, che a dicembre uniscono nuovamente le forze per mettere a disposizione dei medici dell'Istituto di Candiolo - Irccs nuove dotazioni tecnologiche al servizio dei pazienti del polo oncologico. Per il sesto anno consecutivo ritorna l'iniziativa Scegli il prodotto Coop e Insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro. Dal primo al 31 dicembre, acquistando qualsiasi prodotto alimentare confezionato a marchio Coop in uno dei 68 negozi della rete commerciale o sullo store online www.coopshop.it, l'1 per cento del valore di vendita verrà devoluto al sostegno della iniziativa. "E' uno dei programmi più longevi tra le attività che la nostra cooperativa mette in atto per promuovere l'adizione di corretti stili di vita", sottolinea il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive.

L'obiettivo di questa edizione è dotare Candiolo di nuove centrali di monitoraggio clinico per la Rianimazione, equipaggiata anche con moduli di trasporto che consentano il monitoraggio continuo dei pazienti durante il loro trasferimento nelle situazioni di emergenza, la Medicina Interna, per il controllo in tempo reale e continuo dei parametri vitali dei pazienti e l'intervento tempestivo in caso di variazioni repentine, e il Centro Trapianti. "L'obiettivo di questa edizione è strategico, faremo un ulteriore passo per migliorare gli esiti e le prestazioni cliniche e per portare ancora più innovazione al servizio del paziente" ha spiegato Gianmarco Sala, direttore generale della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. In cinque anni, la collaborazione tra Nova Coop e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Ets ha permesso di raccogliere complessivamente circa 665 mila euro per l'Istituto di Candiolo - Irccs. Risorse che sono state destinate in ogni edizione a un obiettivo mirato in favore della ricerca scientifica, della diagnosi precoce o della cura di alcune patologie. E' in dirittura d'arrivo, intanto, la campagna di prevenzione del tumore alla mammella con tremila visite gratuite riservate ai soci Nova Coop.



