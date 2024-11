Simulatore di guida in F1 per i bambini in terapia all'Ugicare

Un simulatore di guida per le Ferrari di Formula 1 per i bambini e gli adolescenti in cura all'ospedale Regina Margherita di Torino che seguono terapie di riabilitazione nella palestra Ugicare di Ugi (Unione genitori italiani). E' l'attrezzattura donata dalla Sparco di Volpiano (Torino), azienda specializzata nella produzione e distribuzione di componenti automobilistici e abbigliamento tecnico utilizzati nelle maggiori competizioni automobilistiche al mondo, tra cui Formula 1 ed il Campionato Mondiale Rally. Grazie al simulatore, bambini e ragazzi potranno provare il brivido della guida delle fuoriserie, come se fossero in pista sul circuito di Monza.

I bambini hanno potuto provarlo all'Ugicare, accompagnati da un addetto di Sparco vestito da Batman. Ad accogliere i rappresentanti dell'azienda di Volpiano il presidente di Ugi, Enrico Pira, ed il segretario generale della organizzazione di volontariato, Emma Sarlo Postiglione, che hanno voluto testare il simulatore personalmente. "Un'esperienza davvero realistica - ha commentato Pira -, ringraziamo di cuore Sparco per questo dono prezioso che sarà a disposizione dei piccoli pazienti in questo luogo in cui anche il gioco è utile a quella riabilitazione in cui mettiamo da sempre il massimo impegno a sostegno dei piccoli pazienti dell'ospedale Regina Margherita".





