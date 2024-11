Scacchi: a Palermo lo scudetto per la versione hybrid

Il Palermo Scacchi ha vinto il Campionato italiano di scacchi on line a squadre in versione hybrid. La finale del torneo è terminata ieri a Torino come antipasto del Campionato italiano assoluto, in programma nei capoluogo piemontese da domani al 7 dicembre.

Gli scacchi in formato ibrido sono un'invenzione entrata in auge durante la pandemia Covid: si tratta di un intreccio fra gioco on line e gioco in presenza, dove gli avversari - in collegamento video e sotto il controllo di un arbitro - comunicano le mosse via internet ma per studiare la posizione possono servirsi, anziché di una riproduzione grafica su uno schermo, di una scacchiera tradizionale. La formazione palermitana, composta da Vittorio Cinà, Marco Miosi, Francesco Verga ed Elena Buffa, ha conquistato lo scudetto superando nella finalissima il Kodokan Messina.

A organizzare il Campionato italiano assoluto, insieme al copioso carnet di eventi collaterali, è la Società Scacchistica Torinese. Il torneo avrà come cornice i locali dell'Archivio di Stato, in piazza Castello, dove dodici fra i migliori giocatori azzurri si sfideranno per il titolo assoluto - aperto a uomini e donne di ogni età - che al momento è di proprietà di Luca Moroni, grande maestro, 24 anni, lombardo di Desio, vincitore delle edizioni del 2022 e del 2023. Il 1/o dicembre cominceranno il Campionato italiano femminile (con otto giocatrici) e il Campionato under 20, dove è annunciata la presenza del neo-campione hybrid Cinà.

"Siamo molto onorati - dichiara la vicesindaca Michela Favaro in una nota diffusa dalla Federazione Scacchistica Italiana - di accogliere il Campionato e abbiamo offerto, insieme all'assessore allo sport, Domenico Carretta, il supporto del Comune. Torino, che ha appena visto svolgersi le Nitto Atp Finals, sta dimostrando di essere di essere sempre più una città capace di ospitare grandi appuntamenti sportivi che possono rappresentare il volano di sviluppo e crescita del territorio".





