Salone libro, Il corpo di Stephen King in dono a 7.000 studenti

"Il corpo" di Stephen King, il libro che ispirò il celebre film Stand by me di Rob Reiner, è l'opera scelta dal Salone Internazionale del Libro di Torino per la quinta edizione del progetto di lettura condivisa per i giovani Un libro tante scuole. Andrà ad arricchire la Biblioteca del Salone del Libro. Coinvolti attorno al libro, con propri contributi, sono le autrici e gli autori Silvia Avallone, Annalena Benini, Claudia Durastanti, Carlo Lucarelli, Loredana Lipperini, Stefano Nazzi.

Un libro tante scuole è il progetto nazionale di lettura condivisa che riunisce attorno a un grande romanzo della letteratura internazionale studentesse e studenti di tutta Italia, consegnando loro 7.000 copie gratuite, per favorire attraverso la lettura nella comunità scolastica il confronto sulla comprensione di sé, del mondo e del nostro tempo. Un progetto promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dal main partner Intesa Sanpaolo, con il sostegno della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria, la partecipazione di Chora Media e quest'anno grazie alla collaborazione - per questa edizione - di Sperling & Kupfer.

Ambientato nell'estate del 1960, la storia segue quattro giovani amici: Gordie, Chris, Teddy e Vern, che vivono nella cittadina immaginaria di Castle Rock, nel Maine. I ragazzi intraprendono un'avventura lungo i binari della ferrovia per trovare il cadavere di un loro coetaneo, Ray Brower, scomparso da giorni e creduto morto. Il viaggio si rivela essere molto più di una semplice ricerca: è un percorso che mette alla prova la loro amicizia, li confronta con le loro paure e la fatica di crescere.



