Prato Nevoso, gli impianti sciistici aprono il 29 novembre

La stagione sciistica di Prato Nevoso, nel Cuneese, aprirà ufficialmente il venerdì 29 novembre 2024, quando entreranno in funzione i primi impianti.

La stazione del Mondolé Ski è tra le prime d'Italia ad accogliere in pista sciatori e snowboarder, grazie alle temperature rigide degli ultimi giorni e al nuovo sistema di innevamento programmato TechnoAlpin", fa notare Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso spa.

Dal 29 novembre sarà in funzione la seggiovia quadriposto "Blu", le piste fruibili saranno la 1 e la 2 della Conca.

Apriranno anche il campo scuola con i suoi due tappeti di risalita e la linea M dello Snowpark (sotto la "White House").

Sabato 7 dicembre con l'Open Season, con "la regina del rap", Anna Pepe, protagonista di una serata speciale, nella quale i partecipanti avranno l'opportunità di sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro - IRCCS Candiolo attraverso l'acquisto al prezzo simbolico di 5 euro degli skipass per lo sci notturno o di gadget luminosi, che saranno venduti prima e durante l'Open Season.



