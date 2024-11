Ospedale Santa Croce di Cuneo, nuova Pet grazie a 600 donatori

Si inaugura all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo la nuova Pet-Ct 'Omni Legend 32' donata dalla Fondazione Ospedale Cuneo Ets. Grazie alla generosità di oltre seicento donatori, nel 2023 sono stati raccolti più di 3 milioni di euro, rendendo possibile l'acquisto di questa apparecchiatura di ultima generazione, prodotta da GE HealthCare.

La nuova Pet-Ct è infatti completa della piattaforma software MiM (Medical Image Management), un sistema avanzato per gestire, analizzare e condividere le immagini mediche, facilitando al contempo il flusso di lavoro grazie all'impiego dell'intelligenza artificiale. L'innovazione di MiM sta nella sua capacità di integrare e sovrapporre immagini provenienti da diverse fonti, riducendo gli errori e migliorando il flusso di lavoro tra reparti e specialisti.

GE HealthCare ha inoltre definito con la Fondazione un accordo triennale volto a supportare la ricerca.

In generale, la nuova Pet-Ct consentirà diagnosi più rapide e precise, ridurrà le dosi di radiazione per i pazienti e migliorerà l'efficienza diagnostica e terapeutica, contribuendo a ridurre le liste d'attesa.

La cerimonia di consegna all'ospedale è stata anticipata dal taglio del nastro del macchinario nel reparto di Medicina Nucleare. Nell'occasione è stata scoperta una targa dedicata al ringraziamento degli oltre 600 donatori.



