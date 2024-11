Cgil e Nursind, all'Asl To4 85mila giorni di ferie residue

Sono 85mila i giorni di ferie residue non godute dai dipendenti dell'Asl To4, medici esclusi, al 30 settembre. A darne notizia i sindacati Cgil e Nursind che, dopo aver denunciato il dato delle ore di straordinario per esigenze di servizio, non retribuite e non recuperate, tornano a puntare il dito contro l'azienda sanitaria. "Una media di circa 23 giorni di ferie per ciascun dipendente - spiegano Giuseppe Summa del Nursind e Luciano Perno della Cgil - in alcuni servizi si evidenziano situazioni di estrema criticità. Se per i tecnici di laboratorio, ad esempio, le ferie variano da 30 a 40 giorni residui, in alcuni casi per i tecnici di radiologia arriviamo a oltre tre mesi di ferie arretrate".

Criticità simili per infermieri e Oss nei reparti: "I numeri sono vertiginosi in tutti i presidi, ma ad Ivrea si tocca una media di 65 giorni per gli infermieri e 40 per gli Oss. Una situazione estremamente critica per la quale serve un piano serio. Di questo passo la situazione non potrà fare altro che peggiorare".



