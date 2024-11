'Casa del Farmacista' compie 20 anni, sala intitolata a Platter

La Sala Conferenze di Federfarma Torino è stata intitolata a Luciano Platter, presidente Emerito di Federfarma Torino, scomparso recentemente.

Platter è stato presidente di Federfarma Torino per oltre 20 anni e consigliere dal 1976, presidente di Federfarma Piemonte per oltre 10 anni ed è stato membro del consiglio di presidenza di Federfarma nazionale.

"A lui si deve l'intuizione e la creazione di un 'sistema farmacia' unico in Italia con al centro Federfarma, che a Torino ha preso vita e si è sviluppato e consolidato nel corso degli anni. Dedicargli la Sala Conferenze - afferma Marco Cossolo, attuale presidente di Federfarma Torino e nazionale - ci è sembrato un giusto riconoscimento, per chi come Luciano ha speso gran parte della sua vita per la associazione e per la farmacia, con passione e visione" Insieme alla intitolazione della sala , alla presenza di molti colleghi e delle istituzioni cittadine, si sono celebrati anche i 20 anni dalla creazione della 'Casa del Farmacista', in via Sant'Anselmo, in cui hanno sede Federfarma Torino e Piemonte e le società ad esse collegate, nonché l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino.

"Una sinergia tra Ordine e Associazione, che qui a Torino siamo riusciti a creare e rafforzare nel tempo, grazie ad un lavoro di squadra consentendo alla professione di esprimersi al meglio e rendere così un servizio che risponde alle esigenze dei cittadini", fa notare Mario Giaccone, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino.



