Atc distribuisce adesivi con il numero antiviolenza 1522

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale sono stati distribuiti a tutti i dipendenti e al pubblico presente agli sportelli degli adesivi con il numero antiviolenza 1522 da appuntare sull'abito, conservare in borsa o nel portafoglio, ma anche regalarlo a chi potrebbe averne bisogno.

Un'iniziativa di sensibilizzazione del Cug (Comitato unico di garanzia) e del Cral (Circolo ricreativo aziendale) di Atc. La campagna proseguirà anche nei giorni successivi con la distribuzione degli adesivi negli sportelli decentrati dell'Agenzia e nei complessi di edilizia sociale per portare l'informazione sul numero di pubblica utilità 1522 a tutti i residenti delle case popolari.

Inoltre, una pianta di elleboro, fiore associato alla purificazione e alla protezione, è stata posta all'ingresso della sede dell'Agenzia di corso Dante, in memoria di tutte le donne vittime di femminicidio.



