Alstom, a Savigliano assumerà 100 tra operai e ingegneri

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, assieme al vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, ha incontrato oggi pomeriggio i vertici di Alstom Italia nello stabilimento di Savigliano (Cuneo).

Con il direttore generale Michele Viale e il direttore di stabilimento Davide Viale è stato fatto il punto sui prossimi investimenti e sui progetti ai quali sta lavorando il sito industriale di Savigliano. Presenti anche il presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna e il sindaco di Savigliano Antonello Portera.

I vertici Alstom hanno spiegato come siano da poco entrati in funzione i nuovi fabbricati dedicati alle attività di testing dei nuovi treni ad idrogeno e dei treni Avelia Stream 300, oltre al reparto di levigatura, mentre è in fase di ultimazione il campo fotovoltaico da 3,3 Mw che fornirà fino a un terzo dell'energia consumata dall'azienda.

Nei prossimi mesi è prevista l'assunzione di un centinaio di dipendenti tra ingegneri e operai.

Il presidente Cirio si è soffermato sul nuovo treno a idrogeno che, entro febbraio, passerà alla fase di testing sulla linea lombarda della val Camonica e che rappresenta, assieme ai treni ad alta velocità, il fiore all'occhiello di Alstom Savigliano.



