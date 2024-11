A Pupi Avati il premio speciale Fondazione Crt

Il regista Pupi Avati sarà insignito del Premio speciale Fondazione Crt 42Tff. Dopo la premiazione, verrà proiettato in anteprima mondiale il suo ultimo lavoro, il documentario Un Natale a casa Croce, che racconta la vita di Benedetto Croce, filosofo e senatore italiano tra i massimi intellettuali della sua epoca. Il riconoscimento è dedicato alle personalità del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo che, con il loro talento, hanno reso grande quest'arte in Italia e nel mondo.

"Siamo orgogliosi di conferire il Premio speciale Fondazione Crt a Pupi Avati, un autentico maestro del panorama cinematografico italiano e internazionale. Questo premio non solo rappresenta un riconoscimento al suo straordinario talento e alla sua lunga carriera, ma celebra anche il suo impegno a trasmettere la bellezza e la profondità del cinema alle nuove generazioni", commenta la presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi. "Pupi Avati non è solo un immenso regista dalla grande prolificità creativa ma un grande artista a tutto tondo che ha esplorato praticamente quasi ogni tipo di arte: la musica, la letteratura, la televisione, il cinema e che inesausto continua a presentare opere sempre interessanti e sempre spiazzanti in una ricerca continua del bello e del giusto nonché del senso etico, estetico e culturale delle cose della vita" sottolinea il direttore del Tff Giulio Base .

La cerimonia di consegna a Pupi Avati del Premio da parte di Giampiero Leo, consigliere e coordinatore della commissione Arte e cultura, welfare e territorio della Fondazione Crt, si terrà domani sera, martedì 26 novembre, alle 21 al cinema Romano, prima della proiezione di Un Natale a casa Croce, alla presenza del presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo, del direttore Carlo Chatrian e di Giulio Base.



