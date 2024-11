'We run for women', 2mila alla corsa per gli 'Orfani Speciali'

Circa 2mila partecipanti alla 'We Run For Women', la manifestazione podistica di sensibilizzazione contro i femminicidi e le diverse forme di violenza nei confronti delle donne, voluta dalla Questura di Torino, patrocinata dal Consiglio e dalla Giunta della Regione Piemonte, dalla Città di Torino e organizzata dal Cus Torino, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale.

Il concentramento si è tenuto in piazza Solferino, dove è stato allestito il 'Villaggio Polizia' con l'esposizione di mezzi e di tecnologie attuali in uso alla Polizia e un punto informativo curato dalla Divisione anticrimine della Questura di Torino e dai Centri antiviolenza del territori.

Tra i partecipanti la Fiamma Oro della sezione Atletica di Padova Daniele D'Onofrio, che si è aggiudicato il primo posto della corsa competitiva da 10 chilometri con il tempo di 29 minuti netti, Antonino Lollo della Questura di Bergamo, arrivato secondo, e William Maiolo, terzo classificato, in servizio alla Questura di Torino.

Presente anche Valter Durbano, vincitore della Maratona di Torino di qualche anno fa, l'atleta cubana Ana Fidelia Quirot e le atlete del Centro Sportivo Carabinieri, Great Nnachi, saltatrice con l'asta, e Francesca Fresia, nuotatrice, rispettivamente delle sezioni atletiche di Bologna e Roma.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Progetto S.O.S. (Sostegno Orfani Speciali), dei Centri Antiviolenza E.M.M.A. Onlus, attivo in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, dove sta già sostenendo più di 20 beneficiari.



