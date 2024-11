Visite in azienda, 75 scuole del Piemonte ammesse al bando

La Regione Piemonte assegna 75mila euro a 75 scuole statali e paritarie del primo ciclo per l'attività di visite alle aziende del territorio. Le scuole hanno partecipato a un bando aperto nel settembre scorse e ognuna di quelle ammesse riceverà mille euro, con cui potrà coprire i costi del trasferimento delle classi per raggiungere le aziende da visitare.

Le aziende che apriranno le porte dei loro stabilimenti agli studenti sono rappresentative dei diversi settori che caratterizzano il tessuto industriale piemontese: dall'agroalimentare all'aerospazio, dall'automotive al tessile, dalla chimica all'Ict.

Il bando è alla sua seconda edizione e ha registrato lo scorso anno l'adesione di 45 scuole.

"Con questa iniziativa - spiega Elena Chiorino, vicepresidente della Regione e assessore all'Istruzione e Merito, Lavoro e Formazione - vogliamo aprire una finestra diretta sul mondo produttivo, valorizzando il lavoro e l'impegno di imprenditori e lavoratori. Sono particolarmente soddisfatta di vedere che l'interesse delle scuole è in crescita, un segno - conclude Elena Chiorino - che questa proposta risponde davvero ai bisogni di formazione e orientamento dei nostri ragazzi.

Questo progetto rappresenta non solo un ponte tra scuola e impresa, ma anche un investimento sulla consapevolezza delle giovani generazioni, perché conoscano il potenziale del loro territorio e trovino l'ispirazione per costruire il loro futuro con fiducia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA