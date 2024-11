Violenza donne: a Solero panchina rossa per Patrizia e le altre

'Le parole stanno a zero. ora ci vogliono i Fatti! …per Patrizia e tutte le altre!' E' la dedica sulla Panchina Rossa inaugurata oggi - 24 novembre, vigilia della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - dall'amministrazione comunale di Solero (Alessandria), guidata dal sindaco Andrea Toniato, nel parco del Castello Faà di Bruno.

Il ricordo particolare è per la 53enne Patrizia Russo, insegnante nelle scuole medie del paese, accoltellata a morte all'alba del 16 ottobre scorso in casa dal marito Giovanni Salamone.

Fermato lo stesso giorno, il 61enne reo confesso ha tentato il suicidio il 18 ottobre nella Casa Circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria, poche ore dopo la convalida.

"Quello successo a ottobre è un fatto gravissimo, che purtroppo accade quasi ogni giorno nel resto del Paese in tutta Italia - sottolinea il sindaco Toniato - Già durante l'amministrazione precedente, in cui ero vicesindaco, si era pensato alla panchina, diventata oggi più che mai necessaria.

Iniziamo dalla Panchina, anche per far progressivamente rivivere il Parco".



