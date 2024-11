Trans* March, '2.500 alla decima edizione nel centro di Torino'

Grande successo per l'edizione 2024 della : Più di 2500 persone - secondo il dato degli organizzatori - hanno partecipato oggi nelle strade di Torino alla Trans* March, "in sostegno dei diritti e dell'autodeterminazione di tutte le soggettività oppresse per la propria identità di genere".

La marcia è partita dal CIDIGeM in via Cavour 31, "l'unico centro in Piemonte e Valle d'Aosta - fa notare il Torino Pride - a occuparsi di percorsi di affermazione di genere medicalizzati.

Una realtà sanitaria in forte disagio per continui tagli di bilancio e di personale, che mettono in pericolo la vita e la dignità di migliaia di persone costrette ad attendere anche due anni per iniziare il proprio percorso in una struttura sanitaria pubblica".

La Trans March si è conclusa in piazza Carlo Alberto.

"Portare avanti la lotta per i nostri diritti e la nostra dignità non sarà semplice, ma non abbiamo intenzione di fermarci: - dice Sofia Darino, componente del tavolo di lavoro Trans* March e consigliera del Coordinamento Torino Pride - più cercheranno di negare, umiliare e danneggiare la nostra esistenza, più noi continueremo a farci sentire e vedere finché non capiranno che siamo anche noi parte di questo mondo".

"Le persone trans* - aggiunge Luca Minici, coordinatore del Torino Pride - lottano ogni giorno per la propria autodeterminazione e per avere percorsi di affermazione di genere più giusti. Per questo attendiamo con grande speranza la nascita di un tavolo tra associazioni e istituzioni sulle tematiche trans*, perché sarà un'occasione fondamentale per trasformare le rivendicazioni in diritti concreti".



