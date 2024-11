Premio Pannunzio al generale Figliuolo, la consegna a Torino

Il 'Premio Pannunzio' 2024 sarà consegnato, domani a Torino, al generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, che, nel corso della sua carriera è stato, tra l'altro, comandante del contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione Isaf (2004-2005) e comandante delle Forze Nato in Kosovo (2014 - 2015). Dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2022 ha svolto l'incarico di Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure sanitarie per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid.

Dal 10 luglio 2023 è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione dopo l'alluvione dell'Emilia - Romagna, Toscana e Marche.

"Il Generale Figliuolo - si legge nella motivazione del Premio Pannunzio - è un uomo, un cittadino ed un soldato esemplare che si pone con coraggio e senza risparmio di sé al servizio dell'Italia, offrendosi in tutti i momenti più difficili".



