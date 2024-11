Due squadre dei vigili del fuoco dal comando di Vercelli, volontari di Santhià e dal comando di Novara sono state impegnate oggi a Trino (Vercelli), in strada per Bossola, per l' incendio di uno stabilimento che produce cenere di lolla di riso.

Le cause sono in fase di accertamento.

E' intervenuta sul posto anche la pattuglia dei Carabinieri di Trino.



