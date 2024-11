Torino, lunedì protesta dei sindacati delle forze dell'ordine

Lunedì 25 novembre, dalle ore 9:30, con ritrovo davanti alla Questura di Torino, in corso Vinzaglio 10, si terrà una manifestazione di protesta organizzata dai sindacati delle Forze dell'Ordine e dei militari. I promotori sono Siulp, Sap, Coisp, Usic, Sim, Usif, Sinafi, Sappe, Fns Cisl, Sam.

La protesta è stata indetta per denunciare "le gravi difficoltà operative in cui si trovano i lavoratori del settore.

Tra le principali il significativo calo di autorevolezza delle Forze dell'Ordine, l'impunità diffusa che si manifesta sia durante le proteste pubbliche, con frequenti aggressioni agli operatori, sia nelle attività di controllo del territorio e all'interno degli istituti di pena".

La manifestazione - spiegano ancora i sindacati di polizia - "intende richiamare l'attenzione sulle inadeguate tutele offerte agli operatori che, quotidianamente, si impegnano a garantire la sicurezza pubblica e la difesa nazionale".



