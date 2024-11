Sciopero, domenica a rischio per i treni regionali in Piemonte

Scatta alle 3 di domenica 24 novembre lo sciopero del personale ferroviario viaggiante indetto dalla segreteria regionale Piemonte e Valle D'Aosta dell'organizzazione sindacale Orsa.

L'astensione dal lavoro - che durerà fino alle 2 di mattina di lunedì 25 novembre, riguarda il personale della direzione Business Regionale di Piemonte e Valle D'Aosta di Trenitalia.

"Per i treni regionali in Piemonte e nelle regioni limitrofe potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione", avverte Trenitalia, che invita, per avere "informazioni aggiornate" a seguire i SUOI canali digitali o a rivolgersi al personale di assistenza clienti e alle biglietterie o, infine, a telefonare al numero verde gratuito 800 89 20 21.



